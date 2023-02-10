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На Львівській і ще сімох митницях проводять обшуки

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 10 лютого, Держбюро розслідувань спільно зі спецслужбами та Офісом генпрокурора проводять масштабні обшуки на вісьмох регіональних митницях, в тому числі й на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

У межах масштабної спецоперації вже розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та на Волинській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України.

Правоохоронці встановили близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхню діяльність заблокували.

«Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем», – кажуть в СБУ.

Детальну інформацію щодо корупційних правопорушень митників та щодо прлтиправної діяльності територіальних органів Держмитслужби обіцяють надати після завершення першочергових слідчих дій.

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