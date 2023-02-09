Відключення світла застосували по всій Україні, крім трьох областей, – «Укренерго»

В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Через це планові відключення світла тривають в усіх областях, крім Харківської, Херсонської, Хмельницької, де протягом тривають виміри фактичного споживання. Про це йдеться у Facebook «Укренерго».

Зазначається, що споживання електроенергії залишається значним через зниження температури. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Продовжуються відновлювальні роботи на теплоелектростанціях, пошкоджених під час ракетних атак та нападів дронів.

«Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення», – йдеться в повідомленні.

Ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей, де сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання. Обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться.

До решти операторів систем розподілу доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Нагадуємо, енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Нагадаємо, із 8 лютого енергетики почнуть перевіряти реальне споживання електрики у кожній області, тому почергово у регіонах не вимикатимуть світло на один день. Львівщину не будуть знеструмлювати 20 лютого.