В ДТП з вантажівкою біля Львова загинув 26-річний водій

Ввечері 8 лютого на трасі Київ-Чоп біля Львова водій «Сітроена» не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП 26-річний водій легковика загинув. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 лютого, близько 22:10 год, на автодорозі «Київ-Чоп» у селищі Запитів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Сітроен Берлінґо», 26-річний мешканець Нового Роздолу, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажівкою «Мерседес Актрос», якою керував 56-річний житель Полтавської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій «Сітроена» помер на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

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