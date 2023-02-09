Українські військові знищили під Кремінною ворожий «Термінатор»

Українські військові вперше знищили російську машину підтримки танків «Термінатор». Про це повідомила у Facebook пресслужба командування ДШВ ЗСУ.

Десантники зазначають, що це перший випадок знищення бойової машини підтримки танків «Термінатор» в Україні

«Цими днями, воїни 81 окрема аеромобільна бригада та 95 окрема десантно-штурмова бригада Збройнi Сили України знищили бойову машину підтримки танків (БМПТ) Термінатор. До речі, це перший випадок знищення БМПТ Термінатор в Україні», – йдеться в повідомленні.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай уточнив у Telegram, що російську машину підтримки танків «Термінатор» знищили під Кремінною на Луганщині.

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