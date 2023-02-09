У Львові відбудуться благодійні лижні перегони

У суботу, 11 лютого, у Львові відбудуться ІІІ Львівські лижні перегони. У колаборації з благодійною організацією «Допоможи Герою» організатори хочуть провести веселі спортивні змагання, а й зібрати кошти на тепловізор для воїнів на передовій. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.
Мета Львівських лижних перегонів незмінна:
• пропаганда здорового способу життя;
• популяризація лижних гонок серед населення;
• підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів.
До участі в перегонах запрошують такі категорії осіб: юнаки та дівчата, дорослі і ветерани. Також учасниками змагань можуть стати як окремо зареєстровані учасники, так і команди ДЮСШ, фізкультурно-спортивного товариства, спортивних клубів.
Локація змагань – автостоянка музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (вул. Чернеча Гора, 1).
Організатор змагань – Львівські Ярмарки.
Офіційний партнер – Спорт Континент.
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Ольга Денисяка