У Львові відбудуться благодійні лижні перегони

У суботу, 11 лютого, у Львові відбудуться ІІІ Львівські лижні перегони. У колаборації з благодійною організацією «Допоможи Герою» організатори хочуть провести веселі спортивні змагання, а й зібрати кошти на тепловізор для воїнів на передовій. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Мета Львівських лижних перегонів незмінна:

• пропаганда здорового способу життя;

• популяризація лижних гонок серед населення;

• підвищення рівня спортивної майстерності спортсменів.

До участі в перегонах запрошують такі категорії осіб: юнаки та дівчата, дорослі і ветерани. Також учасниками змагань можуть стати як окремо зареєстровані учасники, так і команди ДЮСШ, фізкультурно-спортивного товариства, спортивних клубів.

Локація змагань – автостоянка музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького (вул. Чернеча Гора, 1).

Організатор змагань – Львівські Ярмарки.

Офіційний партнер – Спорт Континент.

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