Окупанти продовжують наступ на п'ятьох напрямках на Донбасі

На 351 добу війни російські окупаційні війська, намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, продовжують зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 лютого.

Протягом доби ворог завдав 41 авіаційний та три ракетні удари, два з яких – по цивільній інфраструктурі Краматорська, що на Донеччині. Також агресор здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Високою й надалі залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках є без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Під обстрілами опинились райони більше 20 населених пунктів, зокрема, Гай Чернігівська область; Середина Буда, Бруски, Атинське, Степок Сумської області, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Стариця, Дворічна, Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Куп’янськ, Піщане, Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка, Діброва, Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка, Спірне, Веселе, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Часів Яр, Бахмут, Північне, Майорськ Донецької області.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили райони населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар Донецької області.

На Запорізькому напрямку рашисти гатили по Времівці, Новополі Донецької області; Ольгівському, Гуляйполю, Степовому, Щербаках, Новоандріївці, Оріховому, Чарівному Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали райони 16 населених пунктів, зокрема Качкарівка, Токарівка, Веселе, Антонівка, Берегове та Херсон.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Для приховування кількості загиблих окупантів на території підприємства “Придніпровська Біотес” у Токмаку (Запорізька область) російські загарбники облаштували мобільний крематорій. Місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід у південно-східному районі міста, особливо вночі», – кажуть у Генштабі.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Сили протиповітряної оборони три ворожі дрони: два типу «Орлан-10» і один «Оріон».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління окупантів, два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів та позицію протиповітряної оборони.

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