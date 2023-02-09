На Львівщині сільський голова із поплічниками роздав 22 га землі НААН

На Львівщині викрили аферу із землею Національної академії аграрних наук України: майже 22 га незаконно потрапили у приватну власність. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Сам Інститут біології тварин НААН України розташований у Львові на вул. Стуса. Однак землю у нього вкрали на території Львівської області.

За даними слідства, йдеться про майже 22 га землі, її вартість оцінюють у понад 69 млн грн. У незаконній приватизації підозрюють колишнього сільського голову та двох сертифікованих інженерів-землевпорядників. Назву села прокурори не уточняють.

Попередньо встановлено, що під час розробки проєкту землеустрою щодо зміни меж села фігуранти безпідставно збільшили його площу, включивши туди землі Інститут біології тварин.

Після цього землевпорядники розробили технічну документацію щодо поділу цієї ділянки на менші частини. Тоді сесія сільради, яку якраз очолював сільський голова, роздала ці ділянки у приватну власність більше ніж 200 громадянам.

Серед тих, хто отримав таким нелегальним способом землю, були також родичі і близькі як самого сільського голови, так і двох землевпорядників.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28 та за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статей передбачає штраф, від трьох до шести років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади.

Суд вже наклав арешт на всі земельні ділянки, які нелегально віддали у приватну власність. Фігурантам справи найближчим часом мають обрати запобіжні заходи.

Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють всі обставини злочину.

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