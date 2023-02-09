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Львівській громаді нагадують про обов’язкові угоди на вивезення сміття

Софія Фенко

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Мешканців Львівської громади закликають укладати обов’язкові договори на вивезення сміття. Для цього людям слід звертатися у відповідні офіси громад. Про це Львівському порталу повідомили  у пресслужбі Львівської міської ради.

Працівники офісів громад Львівської МТГ нагадують, що згідно з чинним законодавством, укладення таких договорів є обов’язковим, а порушення Законів «Про відходи» та «Про благоустрій населених пунктів» карається штрафами для фізичних осіб – до 1360 грн.

«Наразі штрафів до мешканців ще не застосовували – сподіваються на їхню свідомість. Натомість у Брюховичах кільком підприємцям вже скерували вимоги про зобов’язання укладання таких договорів. Наступні кроки будуть вже не такі лайтові», – розповіли в департаменті міської агломерації ЛМР.

Наразі триває моніторинг, щоб з’ясувати, яка частина громадян їх ще не уклала.

«На сьогодні у громадах немає стовідсоткового укладання договорів на вивезення відходів. В кожному населеному пункті ситуація різна. Скажімо, у Брюховичах – таких є близько 80%, у Гряді – 50%, у Малехові – орієнтовно 30%», – додали у департаменті.

 

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