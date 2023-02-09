Кількість жертв землетрусів у Туреччині і Сирії перевищила 15 тисяч

Землетруси у Туреччині і Сирії забрали життя щонайменше 15 тисяч людей, тоді як рятувальники продовжують намагатися врятувати незліченну кількість людей, які все ще перебувають під завалами. Про це повідомляє Європейська правда.

Зокрема, управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило, що у цій країні, за останніми даними, загинули 12 873 людини. Понад 60 тисяч людей поранені.

Очікується, що кількість жертв землетрусу магнітудою 7,8, що стався в понеділок, різко зросте, оскільки рятувальні роботи наблизилися до 72-годинної позначки, яку експерти з надзвичайних ситуацій вважають найбільш вірогідним періодом для порятунку життів.

У Сирії загинули щонайменше 2 992 особи.

Згідно з даними турецького уряду, землетрус прямо вплинув на 16% населення Туреччини.

Нагадаємо, вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

Країни Європи надсилають до Туреччини понад 10 рятувальних команд, допомогу запропонувала також Україна.

МЗС України отримало 24 повідомлення про відсутність зв’язку з українцями, які перебували у постраждалих провінціях, їхнє місце перебування з’ясовують.

Аби допомогти Туреччині у подоланні наслідків масштабного землетрусу, Україна відправила своїх рятувальників.