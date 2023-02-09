Іванна Герус складає мандат депутатки Львівської облради

Депутатка Львівської обласної ради від партії «Голос» Іванна Герус складає свої повноваження. Про це вона повідомила у Facebook.

Іванна Герус пояснює, що повністю переходить до роботи у гуманітарній галузі, що, за її словами, несумісно з депутатством.

«Я прийняла рішення скласти мандат депутатки Львівська обласна рада та повністю віддатись роботі в гуманітарній сфері», – йдеться в повідомленні.

Також вона зазначила, що до наступної сесії обласної ради продовжить виконувати свої обов’язки, як депутатка та очільниця комісії освіти.

Додамо, що напередодні склав свої повноваження депутат Львівської міськради від партії «Голос» Ігор Шолтис.

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