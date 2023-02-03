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Ігор Шолтис склав мандат депутата Львівської міськради

Ольга Денисяка

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2 лютого депутат Львівської міськради від партії «Голос» Ігор Шолтис склав  свої повноваження. Про це він повідомив у Facebook.

Ігор Шолтис пояснив, що зараз служить у Збройних силах України і вже не може поєднувати службу в ЗСУ та депутатство.

«Цьогоріч командування мого підрозділу вирішило покласти на мене службові обов‘язки, виконання яких не може поєднуватися з депутатськими повноваженнями. Відтак, із чистою совістю я складаю мандат депутата Львівської міської ради та сумлінно продовжую свою службу у ЗСУ до священного дня нашої Перемоги», – заявив Шолтис.

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