10 лютого Львів попрощається ще з чотирма захисниками

У п’ятницю, 10 лютого, Львів проведе в останню путь ще чотирьох військових, які загинули у боротьбі з російськими окупантами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

На Личаківському кладовищі поховають захисників з 24 бригади імені короля Данила Сергія Золотарьова і Дениса Яковлєва, а також бійців 103 бригади тероборони Андрія Копичина й Андрія Филипчука.

Чин похорону Андрія Копичина та Андрія Филипчука розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 – міська церемонія прощання на площі Ринок.

Чин похорону Дениса Яковлєва та Сергія Золотарьова у Гарнізонному храмі розпочнеться о 14:00, а міська церемонія прощання на площі Ринок – о 14:30 год.

Біографічна довідка

41-річний львів’янин Сергій Золотарьов (22.12.1980 – 03.12.2022) навчався у СЗШ №77 з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності. Закінчив Професійно-технічне училище №53, після чого проходив військову службу у Криму.

Захоплювався автомобілями та рибальством.

Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини до лав 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Виконував бойові завдання на східному та південному напрямках.

У Сергія Золотарьова залишилися дружина, троє синів, батьки і сестра.

Львів’янин Андрій Копичин (10.06.1967 – 02.02.2023) навчався у ліцеї №51 імені Івана Франка. У 1985 році закінчив Львівське вище професійне політехнічне училище. Здобув вищу освіту у Львівській політехніці за напрямком «Інженерна механіка».

У мирний час працював на заводі «Автонавантажувач», на підприємствах «Комфорт-Сервіс» і «ЕФЕ Бетон».

Із перших днів повномасштабної війни вступив до лав 103 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

В Андрія Копичина залишилися мама, дружина, син і донька.

Андрій Филипчук «Сірий» (25.09.1989 – 02.02.2023) народився у селі Хишевичі Львівської області в родині відомого археолога Михайла Филипчука.

Навчався в Коропузькій загальноосвітній школі. Закінчив історичний факультет ЛНУ імені Івана Франка. Протягом 2011-2014 років навчався в аспірантурі Львівського університету за спеціальністю «археологія».

У 2015 році став заступником директора з наукової роботи Історико-культурного заповідника «Давній Пліснеськ». Археолог, історик, гід-екскурсовод по Львову та Пліснеську. Керівник Пліснеської археологічної експедиції (2016-2021 роки), член Спілки археологів України та ГО «Підгірці-Шолом».

Автор понад 150 наукових та науково-популярних праць і монографій. Цікавився археологією та ранньою історією слов’ян, старожитностями Пліснеського археологічного комплексу. Активно досліджував та популяризував середньовічну історико-культурну спадщину України.

Із початком повномасштабного вторгнення РФ пішов боронити державу у лавах 103 окремої бригади Сил територіальної оборони. На фронті опанував професії бойового медика та навідника СПГ-9 «Спис». Виконував бойові завдання у найгарячіших точках Луганщини та Донеччини.

В Андрія Филипчука залишилися дружина, маленький син та сестра.

Денис Яковлєв (09.08.1984 – 01.02.2023) був уродженцем Горлівки Донецької області. Навчався в Ізюмському професійному аграрному ліцеї. У 2016 році переїхав до Львова.

Проживаючи на Донеччині, займався фермерським господарством. Захоплювався футболом та творчістю Леонардо да Вінчі.

Активно підтримував Революцію Гідності, воював у зоні АТО у складі батальйону оперативного призначення імені Сергія Кульчицького. Брав участь у боях за Дебальцеве, Станицю Луганську та на Світлодарській дузі.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії боровся із державою-терористом у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

У Дениса Яковлєва залишилися дівчина, син та донька.

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