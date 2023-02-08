Землетрус у Туреччині і Сирії забрав життя уже понад 11 700 людей

Кількість жертв внаслідок землетрусу, що стався в понеділок 6 лютого у Туреччині та Сирії, сягнула 11700 осіб, пише Українська правда із посиланням на AFP.

Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган визнав «недоліки» після критики реакції його уряду на потужний землетрус, який забрав життя понад 11 700 людей у Туреччині та Сирії.

Масштаби стихійного лиха, яке зрівняло з землею тисячі будівель і заблокувало під завалами невідому кількість людей, завадили операціям з надання допомоги, які і без того були ускладнені морозною погодою.

Ті, хто вижив, були змушені шукати їжу і притулок, а в деяких випадках безпорадно спостерігати, як їхні родичі кличуть на допомогу і зрештою безмовно зникають під завалами.

Постраждалі розповідають про заблокованих під завалами родичів: «Мій племінник, моя невістка і сестра моєї невістки знаходяться в руїнах… Ми не можемо до них дістатися. Ми намагаємося поговорити з ними, але вони не відповідають… Ми чекаємо на допомогу. Минуло вже 48 годин».

У той же час через три дні після землетрусу рятувальники продовжують витягувати з-під завалів людей, що вижили.

Станом на ранок 8 лютого у Сирії зафіксовано смерті щонайменше 2 530 людей, сотні отримали поранення. За даними сирійського Міністерства охорони здоров’я, щонайменше 1250 людей загинули і ще 2045 постраждали в провінціях Алеппо, Латакія, Хама і Тартус.

Нагадаємо, вранці 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування.

Країни Європи надсилають до Туреччини понад 10 рятувальних команд, допомогу запропонувала також Україна. МЗС України отримало 24 повідомлення про відсутність зв’язку з українцями, які перебували у постраждалих провінціях, їхнє місце перебування з’ясовують.

Аби допомогти Туреччині у подоланні наслідків масштабного землетрусу, Україна відправила своїх рятувальників, які вже приступили до рятувальних робіт.

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