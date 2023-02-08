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У Львові судитимуть киянина, що вносив чоловіків у систему «Шлях» для втечі за кордон

Андрій Котенський

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У Львові судитимуть організатора схеми, що переправляв військовозобов’язаних до країн ЄС, вносячи їх у базу даних системи «Шлях» як волонтерів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного киянина, який обвинувачується в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

За даними слідства, обвинувачений разом зі спільником під час дії воєнного стану організували схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через держкордон до країн ЄС. Вони неправомірно вносили їх дані до системи «Шлях» під виглядом перевізників гуманітарної допомоги, що давало їм змогу законно виїжджати за кордон.

За 18 000 доларів США фігуранти обіцяли надати шістьом чоловікам призовного віку можливість безперешкодно виїхати за межі України.

Організатора затримано під час отримання частини коштів – 16 200 доларів США. Наразі він знаходиться під вартою.

Матеріали відносно його спільника виділено в окреме провадження у зв’язку з оголошення останнього у розшук.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України у Львівській області, за матеріалами Управління СБУ у Львівській області.

За даними СБУ Львівщини, зловмисника затримали у серпні 2022 року.

«Зловмисники забезпечували ухилянтів «документами», які давали змогу уникнути мобілізації в період воєнного стану, а саме безперешкодно виїхати з країни під виглядом перевізників гуманітарної допомоги», – йдеться у повідомленні СБУ.

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