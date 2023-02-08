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У Львівській опері презентують модерн-балет «Пізнай себе»

Андрій Котенський

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У четвер, 9 лютого, у Львівській національній опері відбудеться сучасна постановка модерн-балету «Пізнай себе» у режисурі Василя Вовкуна. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Відвідати цю неймовірну подію запрошують усіх львів’ян та гостей міста.

«Наші витоки і сучасність, початок і кінець, народження і смерть, добро і зло, – сучасна постановка модерн-балету «Пізнай себе» у режисурі Василя Вовкуна є квінтесенцією ідей та думок великого мислителя Григорія Сковороди й демонструє, наскільки актуальними та позачасовими вони є», – прокоментували організатори заходу.

Дійство направду є унікальним. Воно поєднало сучасну хореографію та хоровий спів. Нового звучання сковородинівським сенсам надав синтез електронної музики та оригінальна відеопроекція.

Квитки у касах театру та за посиланням: Kontramarka.ua.

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