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Російська авіація вдарила по Чернігівщині. Є постраждалі

Наталя Дуляба

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У середу, 8 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Семенівка, що біля кордону з Білоруссю. Відомо, що є поранені. Про це Львівському порталу повідомили в Оперативному командуванні «Північ».

Так, близько 15:45 год. російські війська з двох своїх літаків випустили дві ракети по Чернігівщині. Удар прийшовся поблизу міста Семенівка, що за 15 км від кордону з Білоруссю.

Наразі відомо про одного пораненого, ще троє людей перебувають під завалами. Втім детальна інформація про постраждалих уточнюється.

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