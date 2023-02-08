Громаду Львова запрошують подавати свої пропозиції на бюджет розвитку 2023

На засіданні виконавчого комітету ЛМР ухвалили рішення «Про схвалення розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік». Мешканці громади Львова можуть подавати свої пропозиції на електронну пошту: [email protected] до 16 лютого. Всі пропозиції будуть розглянуті на засіданнях профільних депутатських комісій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними мерії, серед основних пріоритетів цьогорічного бюджету розвитку: продовження міжнародних проєктів, функціонування критичної інфраструктури, підтримка напрямків освіти, культури, молоді, спорту та оплата за виконані роботи.

«На засіданні виконавчого комітету було затверджено рішення про бюджет розвитку 2023 року. Відтак офіційно сформовано проєкт бюджету розвитку 2023 року і розпочато його обговорення. А вже від завтра цей проєкт бюджету віддаємо на розгляд депутатських комісій. І вже з врахуванням усіх пропозицій та зауважень колег-депутатів – буде сформовано фінальне рішення виконкому і далі – ухвала сесії депутатами міської ради», – зазначив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Відомо, що розмір бюджету розвитку 2023 року пропонується 2,003 млрд грн. До розподілу на капітальні видатки передбачено – 1,372 млрд грн (решта – вже розподілені видатки на гарантовані зобов’язання міста та видатки на ЗСУ.

«Якщо порівнювати з минулорічним розміром бюджету розвитку, на момент затвердження сума до розподілу пропонувалась в розмірі 1,496 млрд грн (протягом року ця сума збільшувалася в залежності від наповнення бюджету).

Щодо пріоритетів проєкту бюджету розвитку 2023:

– продовження реалізації великих проєктів у співпраці з міжнародними фінансовими установами (будівництво заводу ТПВ, купівля трамваїв, автобусів);

– співфінсування проєктів там, де залучені грантові кошти від Єврокомісії та фондів (реабілітація , допомога пораненим);

– забезпечення функціонування критичної інфраструктури (медицина, водопостачання, ремонт вулиць);

– підтримка напрямків освіти, культури, молоді та спорту

– продовження оплати за виконані роботи.

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