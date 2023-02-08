Для львівських будинків, які не визначилися із формою правління, призначать управителів

Виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про проведення конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків у Львівській міській територіальній громаді». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснив начальник управління житлового господарства Владислав Іванов, йдеться про житлові будинки, які досі не визначилися з формою правління: не створили об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, і не обрали управителя. Відтак районні адміністрації, в термін до 1 вересня мають провести конкурси і визначити управителя для цих будинків.

«Станом на сьогодні є 817 житлових будинків, які досі не визначилися з формою правління. Тому районні адміністрації мають провести конкурси з призначення управителів для цих будинків і укласти з ними договори на управління. Термін – до 1 вересня цього року. У разі, якщо на дату проведення конкурсу мешканці будинку самі визначаться і оберуть управителя будинку чи створять об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, це рішення на такі будинки не розповсюджується», – пояснив Владислав Іванов.

Нагадаємо, відповідно до ухвали сесії Львівської міської ради «Про врегулювання питання управління багатоквартирними будинками та їх обслуговування у Львові», яку прийняли 5 листопада 2018 року, у місті триває процес списання багатоквартирних будинків комунальної власності з балансу. Відповідно до цієї ухвали районним адміністраціям дано доручення про списання будинків з балансу місцевих рад для того, щоб мешканці, які є зараз співвласниками будинків, визначилися щодо форми управління даними будинками. Тобто, або створити ОСББ, або передати будинок на обслуговування управляючій компанії.

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