«Чорний археолог» із Хмельниччини продав унікальну пам'ятку ІІІ століття

На Хмельниччині чоловік відкопав срібний пояс давніх германців, датований ІІІ століттям, і незаконно продав його в Інтернеті. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

За даними слідства, місцевий мешканець на Хмельниччині відкопав унікальний артефакт – срібний пояс. Спеціалісти Національного музею України вважають, що йдеться про знахідку, датовану серединою ІІІ століття. Вона пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря.

Знахідку «чорний археолог» продав на онлайн-аукціоні, хоча не мав права цього робити. Так, згідно з законодавством України предмети археології не можна реалізовувати, зберігати у приватних колекціях чи вивозити за межі держави.

«Таким чином знайдений скарб, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність було незаконно привласнено», – кажуть прокурори.

Під час обшуків за місцем проживання мисливця за скарбами та покупця, який мешкає на Кіровоградщині, вилучили стародавню цінність, а також виявили 787 монет, наконечники від стріл, фрагменти стародавніх прикрас на 450 предметів, що можуть мати історичну та культурну цінність.

Наразі правоохоронці встановлюють легальність походження цих археологічних предметів, тривають експертизи. Після цього старожитності можуть передати на зберігання до музейних фондів.

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Фото: Офіс генпрокурора