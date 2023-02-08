Андрій Костін: «У Путіна є імунітет, але правосуддя над ним невідворотне»

Генеральний прокурор України Андрій Костін про суд над президентом РФ Владіміром Путіним за надання бойовикам на Донбасі ЗРК «Бук», яким вони збили літак MH17:

«Те, про що всі українці знали давно, сьогодні пролунало офіційно як висновок спільної слідчої групи з розслідування катастрофи рейсу MH17. Тепер ні в кого немає сумнівів щодо причетності до неї найвищого керівництва РФ. Саме президент країни-агресора віддав злочинний наказ про постачання озброєння угрупованням “ДНР” та “ЛНР”. Саме це стало першопричиною трагедії, яка забрала життя 298 мирних людей.

Деяких безпосередньо причетних до вчинення злочину вже засуджено до довічного ув’язнення. На жаль, складність отримання доказів та функціональний імунітет не дозволяють судити президента Росії в національних судах країн спільної слідчої групи. Ми домагатимемося застосування всіх існуючих міжнародно-правових механізмів, щоб притягнути його до відповідальності.

Також не зупиняємося у пошуках шляхів для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України та інші міжнародні злочини. Переконаний, наші міжнародні партнери поділяють цю позицію: злочинці мають бути покарані, незалежно від посад та статусів.

Правосуддя потребує часу, але головне – воно невідворотне. Справа MH17 вкотре це доводить».

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