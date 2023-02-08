ОСТАННІ НОВИНИ

Андрій Костін: «У Путіна є імунітет, але правосуддя над ним невідворотне»

|

Генеральний прокурор України Андрій Костін про суд над президентом РФ Владіміром Путіним за надання бойовикам на Донбасі ЗРК «Бук», яким вони збили літак MH17:

«Те, про що всі українці знали давно, сьогодні пролунало офіційно як висновок спільної слідчої групи з розслідування катастрофи рейсу MH17. Тепер ні в кого немає сумнівів щодо причетності до неї найвищого керівництва РФ. Саме президент країни-агресора віддав злочинний наказ про постачання озброєння угрупованням “ДНР” та “ЛНР”. Саме це стало першопричиною трагедії, яка забрала життя 298 мирних людей.

Деяких безпосередньо причетних до вчинення злочину вже засуджено до довічного ув’язнення. На жаль, складність отримання доказів та функціональний імунітет не дозволяють судити президента Росії в національних судах країн спільної слідчої групи. Ми домагатимемося застосування всіх існуючих міжнародно-правових механізмів, щоб притягнути його до відповідальності.

Також не зупиняємося у пошуках шляхів для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочин агресії проти України та інші міжнародні злочини. Переконаний, наші міжнародні партнери поділяють цю позицію: злочинці мають бути покарані, незалежно від посад та статусів.

Правосуддя потребує часу, але головне – воно невідворотне. Справа MH17 вкотре це доводить».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»
Наталя ДУЛЯБА
Львівський забудовник продає футбольне поле і дитсадок «під будь-який вид бізнесу»

Будівельна компанія «Інтергал-Буд», яка звела на вул. Шевченка, 60 у Львові ЖК «Семицвіт», продає футбольне поле на даху...

УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

всі статті
Львівський портал