ЗСУ вдарили по окупантах, які рили траншеї

Українські військові завдали удару по російських окупантах, які рили траншеї екскаватором. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.

«Вирішили ваньки, щоб не напрягатися, екскаватором вирити окопи», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що удару завдали бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.