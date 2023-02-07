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ЗСУ вдарили по окупантах, які рили траншеї

Анастасія Диняк

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Українські військові завдали удару по російських окупантах, які рили траншеї екскаватором. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.

«Вирішили ваньки, щоб не напрягатися, екскаватором вирити окопи», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що удару завдали бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

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