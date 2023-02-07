ЗСУ вдарили по окупантах, які рили траншеї

Українські військові завдали удару по російських окупантах, які рили траншеї екскаватором. Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ Збройних сил України.
«Вирішили ваньки, щоб не напрягатися, екскаватором вирити окопи», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що удару завдали бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
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Анастасія Диняк