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Верховна Рада призначила Василя Малюка головою СБУ

Ольга Денисяка

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7 лютого Верховна Рада призначила генерала Василя Малюка головою Служби безпеки України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Подання про призначення Малюка вніс президент Володимир Зеленський. З липня минулого року Василь Малюк виконував обов’язки голови СБУ.

Перед призначенням на посаду виконувача обов’язків глави СБУ Василь Малюк працював заступником Івана Баканова, про що йдеться в указі №77 від 28 лютого 2022 року.

Як пише Апостроф, також Малюк обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, на якій він пробув близько 11 днів. Щодо інших посад глави СБУ відомо про те, що 21 липня 2021 року його звільнили з посади першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Також ще на початку вересня 2021 року Василя Малюка помітили на дні народження заступника глави Офісу президента Олега Татарова. На святуванні були високопоставлені правоохоронці, які були пов’язані із розслідуванням справи проти самого винуватця свята.

У березні 2022-го президент надав йому військове звання бригадного генерала.

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