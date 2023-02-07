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Укриття в центрі Львова змусили відремонтувати через суд

Наталя Дуляба

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Приватне акціонерне товариство, яке є балансоутримувачем укриття в центрі Львова, через суд змусили привести його у належний технічний стан. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про протирадіаційне укриття, розташоване на одній із центральних вулиць Львова і здатне вмістити 450 людей. Прокурори не уточняють вулицю і не вказують, хто саме є його балансоутримувачем.

Відомо лише, що сховище не є комунальною власністю, воно є на балансі приватного акціонерного товариства. Відповідно, ця юридична особа повинна стежити і підтримувати це приміщення у належному технічному стані.

«Попри повномасштабне вторгнення РФ в Україну на одній із центральних вулиць Львова приватне акціонерне товариство, яке є балансоутримувачем приміщення, не забезпечило приведення захисної споруди, призначеної для укриття 450 осіб, у готовий до використання стан», – кажуть правоохоронці.

Відтак Галицька окружна прокуратура міста Львова подала в суд на це приватне акціонерне товариство, вважаючи його бездіяльність як балансоутримувач укриття протиправною, і виграла справу.

Своїм рішення суд зобов’язав підприємство відремонтувати й привести приміщення сховища у належний технічний стан, аби ним можна було безпечно користуватись.

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