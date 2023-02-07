Прикордонники збили над Бахмутом російський літак

7 лютого українські прикордонники збили в районі Бахмута Донецької області російський штурмовик. Про це повідомила Держприкордонслужба у Telegram.

«У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення рф втратила в Україні вже 294 літаки та 284 гелікоптери.

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