ОСТАННІ НОВИНИ

Прикордонники збили над Бахмутом російський літак

Ольга Денисяка

|

7 лютого українські прикордонники збили в районі Бахмута Донецької області російський штурмовик. Про це повідомила Держприкордонслужба у Telegram.

«У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик», – йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що ворожий літак прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони захисників.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення рф втратила в Україні вже 294 літаки та 284 гелікоптери.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
УГКЦ вирішила перейти на новий календар
Наталя ДУЛЯБА
УГКЦ вирішила перейти на новий календар

Із 1 вересня 2023 року Українська греко-католицька церква переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чи...

Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Саміт Україна – ЄС: про що домовилися?

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель та Президенттка Європейської комісії Ур...

Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців
Наталя ДУЛЯБА
Start IT. Cisco4Ukaine: безкоштовне онлайн-навчання у сфері IT для українців

Університет інформаційних технологій та менеджменту у Жешуві (Польща) спільно з Cisco Networking Academy розробили безко...

21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
21 день в черзі. У Львові виявили неналежні умови лікування українських захисників

Офіс омбудсмена перевірив одну з клінік Міноборони через скарги військових та підтвердив неналежні умови, багатоденні че...

всі статті
Львівський портал