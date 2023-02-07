На Стрийщині виявили скаженого пса та кота, що контактували із людьми

У Розвадівській громаді Стрийського району виявили сказ в домашніх тварин, у кота та собаки. Потерпілих, за попередньою інформацією, немає, проте із скаженими тваринами кконтактували відразу дев’ять осіб. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Через вияв скажених тварин скликано засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Розвадівської сільської ради.

Як відомо, сказ – інфекційне захворювання, яке призводить до смерті. Людина може заразитися сказом від інфікованої тварини через: укус, подряпину та мікроушкодження шкіри, потрапляння зараженої слини на слизові оболонки.

Початкові симптоми сказу – підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження.

Після появи симптомів сказу у людей захворювання майже завжди закінчується летально. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

У контактний спосіб людей найчастіше інфікують коти й собаки – з-поміж свійської фауни, а в дикій природі – лисиці та вовки. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини, зокрема собаки, для яких укус є інстинктивною реакцією для захисту території, членів зграї або здобуття їжі.

Як нагадують у Центрі громадського здоров’я МОЗ України сказ є гострим інфекційним захворюванням тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

У людини інкубаційний період сказу, як правило, триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року, залежно від низки факторів: місця, кількості й глибини укусів (найнебезпечніші укуси в обличчя та голову загалом); кількості й активності вірусу, що потрапив у рану; віку постраждалого (діти вразливіші за дорослих).

Симптоми сказу у тварин залежать від стадії захворювання.

Початкова стадія (триває до п’яти днів): наявні сліди від укусів; гризуть місце укусу; ласкаві, примхливі, насторожені одночасно; слабкий апетит; їдять неїстівне; слинотеча; блювота.

Збуджена стадія (2–3 дні): агресивні; збуджені; нападають; намагаються утекти; гризуть землю; їдять неїстівне; конвульсії; блювота; параліч; косоокість.

Паралітична стадія (2–4 дні): виснаження; повний параліч; смерть.

У разі інфікування людини необхідна негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути п’ять: у день звернення до лікаря (0-й день), а потім на 3-й, 7-й, 14-й і 28-й дні. Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання у 96–99% випадків. Вона ефективна у разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення. Утім, курс імунізації призначають навіть через кілька місяців після контакту із хворою або ж підозрілою на сказ твариною. Антитіла у людини з’являються тільки на 12–14-й день, а максимальні їхні рівні досягаються лише через 30–40 днів. Імунітет стає дієвим приблизно через два тижні після закінчення курсу вакцинації та залишається таким упродовж року.

У разі небезпечної локалізації укусів, окрім вакцини застосовують і людський антирабічний імуноглобулін. Якщо з моменту контакту із твариною минуло більше трьох діб, антирабічний імуноглобулін не застосовують.

Для профілактики сказу необхідно:

регулярно вакцинувати свійських тварин;

уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами.

Перша медична допомога після укусу

Якщо вас укусила тварина негайно зверніться до лікаря! Коли лікар недоступний, ретельно промийте рану протягом щонайменше 15 хв мильною водою, мийними засобами, дезінфектантами для обробки ран у хірургічній практиці або іншими засобами (70%-м спиртом або 5%-м розчином йоду), що нейтралізують вірус. Після цього неодмінно зверніться по медичну допомогу.

Обов’язковому щепленню підлягають люди:

яких покусали скажені чи підозрілі на сказ тварини безпосередньо або через одяг навіть за найменших ушкоджень шкіри;

покусані будь-якими дикими тваринами (навіть без підозри на сказ);

подряпані підозрілими на сказ тваринами або в разі забризкування подряпин слиною таких тварин, потрапляння її на слизові оболонки;

які зазнали будь-якого мікроушкодження шкіри під час роботи з хворими на сказ тваринами.

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