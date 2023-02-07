Львів попрощається ще з трьома Героями

У середу, 8 лютого, Львів попрощається з ще двома Героями. Олег Мужкевич, Валерій Діанов, Богдан Романчук загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Мерія закликає львів’ян та гостей міста долучитись до міської церемонії прощання та утриматися в цей час від проведення розважальних заходів та святкувань.

Чин похорону Олега Мужкевича та Валерія Діанова розпочнеться об 11:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:30 год. відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Чин похорону Богдана Романчука відбудеться о 14:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, о 14:40 год. – міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героя у рідному селі на Івано-Франківщині.

Олег Мужкевич (13.01.2002-30.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі №72, згодом закінчив Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут». Здобував освіту на економічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка.

У вільний час вів активний спосіб життя: займався бігом, «воркаутом», захоплювався гірським туризмом.

У 2020 році підписав контракт із Збройними силами України.

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації боровся із окупантами у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

У Олега Мужкевича залишилися двоє братів, двоє сестер та дівчина.

Валерій Діанов (14.08.1978-31.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №86. У 1996-му році закінчив Професійно-технічне училище №53 міста Львова за спеціальністю «слюсар-ремонтник». Після завершення навчання проходив військову службу в армії.

Працював у будівельній сфері, раніше обіймав посаду у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Віконні системи».

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації добровольцем вступив до лав 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних сил України. Боровся із окупантами на східному напрямку.

У Валерія Діанова залишилися мама, дружина та донька.

Богдан Романчук (14.05.1989-07.12.2022) Уродженець села Потік Івано-Франківської області.

Навчався у Рогатинському ліцеї «Гімназія імені Володимира Великого» Рогатинської міської ради Івано-Франківської області. Закінчив Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна за спеціальністю «інженер-механік».

У мирний час працював помічником начальника у Відокремленому підрозділі «Вагонне депо Клепарів» Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця».

Був першим лідером молодіжної спільноти «Благословення» при Храмі Святих Володимира та Ольги у Львові, учасником місійної команди «Нова Культура».

Кандидат в майстри спорту України зі стрільби. Захоплювався фото- і відеозйомкою та гірським туризмом. Разом із братом мріяв відкрити власну майстерню «Teslya».

Виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у складі 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії «Аратта».

Із початком повномасштабного вторгнення російської федерації проходив військову службу у лавах 63-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву Збройних сил України.

У Богдана Романчука залишилися вагітна дружина, батьки, брат, бабуся, хрещена матір, племінники та похресниця.