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ГУР заперечило захоплення росіянами низки селищ

Анастасія Диняк

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У Головному управлінні розвідки заперечили інформацію щодо захоплення окупантами низки селищ поблизу Бахмута, про що раніше заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Так, 7 лютого Шойгу заявив, що росіяни взяли під свій контроль низу населених пунктів. Зокрема йдеться про Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області та Підгірне, Лобкове Запорізької.

«З міста Соледар українські війська було виведено ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ. Щодо інших населених пунктів, то їхнє захоплення ворогом на даний час не підтверджується. Українські Сили оборони продовжують захист на кожному зі згаданих напрямків», – наголосили у розвідці.

У ГУР також додали, що Шойгу свідомо не згадав, що на всіх зазначених напрямках для ведення бойових дій активно залучено сили ПВК «Вагнер», щоб не продовжувати конфлікт серед військово-політичного керівництва РФ.

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