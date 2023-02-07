Чотирьох захисників із Дрогобиччини посмертно нагородили орденами «За мужність»

Чотирьох загиблих захисників із Дрогобиччини нагородили орденами «За мужність». Почесні відзнаки отримали родичі Героїв, які віддали своє життя за захист України. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОВА.

Відповідно до Указу Президента України, орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагородили Героїв України:

Романа Пурія. Нагороду вручили дружині захисника, сину та батьку.

Олега Стецишина. Нагороду вручили матері захисника.

Юрія Лавдира. Нагороду вручили дружині героя, доньці та сину.

Тараса Михаця. Нагороду вручили дружині та двом донькам.

Нагороди полеглих Героїв передали рідним начальник Дрогобицької районної військової адміністрації Степан Кулиняк разом з начальником Дрогобицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколою Лисаком.

«Жодні ордени чи нагороди не зможуть вгамувати біль матері, яка втратила сина. Дружини чи дітей, яких більше не зможе обійняти найрідніша людина, проте ці найвищі державні нагороди повинні нагадувати нам про подвиги сучасних українських Героїв. І щоб ми щоразу пам’ятали: їхня жертва не є даремною. Їхня відважність та хоробрість залишаються у пам’яті наших дітей. Про них писатимуть книги та розповідатимуть у школах. А ми ж зробимо все, щоби перемогти у цій війні та наблизити перемогу», – зазначає начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

Нагадаємо, що орден «За мужність» I, II, III ступеня – державна нагорода України, орден, який надається для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також при виконанні військового, службового, громадянського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.