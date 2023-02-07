Бійці львівської 125 бригади ТрО отримали почесні нагороди

Військовослужбовці 125 бригади територіальної оборони отримали почесні нагороди – нагрудний знак «Сталевий хрест» від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Про це повідомляє пресслужба ЛОВА.

Бійці 125 бригади отримали відзнаку за вірність Українському народові і військовій присязі, особисту мужність та самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року у Львові створили 125-у окрему бригаду сил територіальної оборони (125 ОБр СТрО, в/ч А7381). Бригада перебуває у складі Регіонального управління «Захід» Сил ТрО. У грудні 125 бригаду ТрО нагородили Бойовим прапором «На знак честі доблесті і слави».

Довідково:

«Сталевий хрест» – це відзнака Головнокомандувача ЗСУ для героїв-командувачів. У центрі знаку розташований герб князів Острозьких. Саме князь Острозький відомий перемогою над московським військом під Оршею в 1514 році. Тому «Сталевий хрест» – це відзнака полководців.