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Зеленський може приїхати на саміт ЄС до Брюсселя, – ЗМІ

Наталя Дуляба

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Євросоюз планує, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів країн-членів, який відбудеться 9 лютого. Про це пише Європейська правда з посиланням на Financial Times.

Джерела видання підкреслили, що проблеми з безпекою можуть зірвати візит українського президента.

Згідно із запропонованим планом, Зеленський має виступити на спеціальній сесії Європейського парламенту, що викликає занепокоєння щодо безпеки.

Минулого тижня український лідер приймав у Києві президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн та голову Європейської ради Шарля Мішеля.

«Відверто кажучи, є великі ризики, якщо я кудись поїду. Це правда», – сказав Зеленський журналістам 3 лютого, відповідаючи на запитання про можливий візит до Брюсселя.

Ця поїздка, якщо вона відбудеться, стане другим візитом Зеленського за межі України після повномасштабного вторгнення Росії майже рік тому. У грудні він відвідав Вашингтон.

Зауважимо, 9 лютого 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані такі теми для обговорення: Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

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