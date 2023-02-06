За місяць на Львівщині зафіксовано 2088 випадків домашнього насилля

За перший місяць 2023 року поліцейські Львівщини відреагували на 2088 повідомлень про вчинення домашнього насильства. Усіх кривдників вже притягнули до відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

За кожним таким фактом поліцейські провели перевірки, усіх правопорушників притягнули до відповідальності. Зокрема, слідчі відкрили 36 кримінальних проваджень за фактом домашнього насильства та ще дві кримінальні справи за невиконання обмежувальних заходів кривдників.

Крім того, склали 702 адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства за ознакою статі.

Також винесли 3185 заборонних приписів стосовно осіб, які вчинили домашнє насильство. Зокрема, 133 особам приписали залишити місце перебування, 124 кривдникам заборонили входити та перебувати в місці проживання постраждалої особи, ще 295 заборонили в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Станом на сьогодні на профілактичному обліку перебуває 5336 кривдників, що проживають на Львівщині.

Правоохоронці вкотре нагадують, що домашнє насильство – це злочин, за який передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність.

Якщо ви є жертвою домашнього насильства або вам відомі такі випадки стосовно ваших родичів чи знайомих, повідомляйте про це на оперативну лінію 102 – поліцейські реагують на такі повідомлення цілодобово.

Правоохоронці також нагадують, що в Україні працює гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству за номером тел.: 15-47

Для громадян України, які перебувають за кордоном, номер телефону: 38 (044) 284-19-43 (оплата за тарифами відповідного оператора зв’язку).

У Львові також працює безпечний простір для жінок «Вільна». Там допомагають тим, хто опинився у складних життєвих обставинах. Простір розташований за адресою: Львів, вул.Січових Стрільців, 7. Контактний номер – 068 029 1477.

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