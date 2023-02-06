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У Львові хірурги врятували ногу чоловіка від ампутації

Ольга Денисяка

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Через нещасний випадок чоловік мало не втратив ногу: кінцівка уже втратила чутливість та почала синіти. Аби уникнути поширення інфекції, медики мали б її ампутувати, проте львівським хірургам вдалось відновити кровотік судинами. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Сніг, кров, швидка та лікарня. Про події того вечора 46-річний Роман зі Сколе згадує неохоче та просить не розкривати обставин, за яких травмувався. Лише каже: однієї миті – все гаразд. Іншої – лікарі місцевої швидкої допомоги намагаються зупинити сильну артеріальну кровотечу на нозі.

Після того, як кров вдалося зупинити, Роман поїхав додому. Однак згодом помітив, що нога почала втрачати чутливість та синіти. Чоловік негайно звернувся до Лікарні святого Пантелеймона.

 Після ультразвукової діагностики та комп’ютерної томографії стає зрозуміло: у чоловіка майже відсутній кровотік в нозі, бо пошкоджено підколінну вену та артерію. До того ж, між ними утворилось патологічне з’єднання – так звана нориця. Без операції не обійтись, інакше – ампутація.

Внаслідок крововтрати у пацієнта розвинулась тяжка анемія. Щоб виконати операцію, медики виконали масивне переливання крові. А під час самого втручання,  хірурги забрали велику міжм’язову гематому, висікли уражені ділянки артерії та підколінної вени. Опісля – відновили кровотік, наклавши судинні шви.

Операція тривала майже дві години. Після втручання зауважень до стану пацієнта у медиків немає.  Далі на Романа очікує тривала реабілітація, аби відновити згинальну функцію ноги.

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