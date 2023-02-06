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У Львові чадним газом отруїлись двоє дітей

Наталя Дуляба

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У неділю ввечері, 5 лютого, до лікарень у Львові потрапили троє людей з отруєнням чадним газом, двоє з них – діти. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Перший випадок отруєння чадним газом стався у квартирі на вул. Грекова, що у Шевченківському районі. Двох постраждалих дітей віком 12 і 14 років забрали у лікарню святого Миколая.

Медики обстежили діток та наддали необхідну допомогу. Від подальшої госпіталізації пацієнти відмовились.

Того ж вечора у квартирі на вул. Технічній, 8 (Галицький район) отруївся чадним газом 27-річний чоловік. Постраждалого доправили в обласну клінічну лікарню.

Наразі всі обставини цих випадків з’ясовують.

Загалом із початку 2023 року чадним газом у Львові отруїлись уже 19 людей, п’ятеро із них – діти.

Пам’ятайте: чадний газ – тихий убивця! Симптоми отруєння легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом. Як їх вчасно розпізнати і що робити, аби вберегтися, читайте тут.

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