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У лютому двоє львів’янок святкуватимуть свої 105-річчя

Тетяна Хвастик

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У лютому у Львівській громаді семеро довгожителів святкуватимуть свої уродини 100 і більше років. Двом із них виповниться 105 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За даними мерії, одна пані відзначатиме столітній ювілей, дві львів’янки – святкуватимуть 101-й день народження, ще одній панянці виповниться 102 роки, одному львів’янину – 103 роки. А дві лютневі уродинниці прийматимуть вітання з нагоди 105-ліття в один день.

Першою цього місяця свій день народження уже відзначила Зоя Тихонова: днями їй виповнилось 100 років.

«У пані Зої – чудова родина: двоє дітей, п’ятеро онуків та 13 правнуків. Усі вони її бережуть і дуже люблять. А один із онуків, який захищає Україну на передовій, подарував своїй бабусі 100 троянд», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що усіх ювілярів-довгожителів, щороку вітають від імені громади Львова. Традиційно тим довгожителям, які відзначають сто років, на день народження надають одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень та пам’ятну монету.

Нагадуємо, традиція привітання довгожителів у Львові існує вже 15 років.

Загалом у 2022 році на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів у бюджеті передбачили 280 тисяч грн, а у 2023 році – 315 тисяч грн.

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