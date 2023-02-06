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У Дрогобичі «швидка» насмерть збила дитину на санках

Ольга Денисяка

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6 лютого у Дрогобичі на Львівщині хлопчик потрапив під колеса автомобіля швидкої допомоги, катаючись на санках. Дитина загинула. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 6 лютого о 15:20 год. на вулиці Шептицького у Дрогобичі. 

Попередньо встановлено, що восьмирічний хлопчик, місцевий житель, на території лікарні катався з гірки на санках та виїхав на дорогу, де потрапив під колеса автомобіля швидкої медичної допомоги, яким керував 65-річний житель. Від отриманих травм хлопчик помер.

На місці працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини. 

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Покарання, передбачене санкцією статті, – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.

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