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Суцільне згарище: як виглядає деокуповане Новоселівське на Луганщині

Наталя Дуляба

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Після боїв із російськими окупантами селище Новоселівське, що на околиці Луганщини, знищене повністю. Тепер тут немає жодної вцілілої будівлі та ні одного місцевого мешканця. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Новоселівське у Сватівському районі рашисти знищили повністю. Тільки фундаменти, вирви та суцільне згарище. Так виглядає “руський мир”», – написав Гайдай і опублікував кадри з дрона, зняті над селищем.

На відео видно зруйновані повністю або частково житлові будинки та інші будівлі, поламані дерева. Як додав керівник Луганщини, зараз селище пустує – у січні російський снайпер вбив останню жінку, яка тут мешкала.

Зазначимо, що селище Новоселівське розташоване на околиці Луганщини поруч із межею Харківської області. Найближчий великий населений пункт поряд – це Сватове, відстань до якого становить менше 15 км. За офіційними даними, раніше тут жили 736 людей.

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Про деокупацію Новоселівського стало відомо наприкінці 2022 року. Його звільняли бійці спецпідрозділу української розвідки Kraken разом із 92 бригадою ЗСУ.

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