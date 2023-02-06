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Президент підписав закон про скасування податкових пільг для грального бізнесу

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Про це повідомляється на сайті Ради.

Верховна Рада ухвалила закон 12 січня, 19 січня його відправили на підпис президенту, а 6 лютого документ повернули з підписом президента.

Як відомо, у квітні 2022 року депутати дозволили гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку. Водночас Україна зобов’язалася перед МВФ скасувати 2% податок з 1 липня 2023 року.

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