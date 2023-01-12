Рада скасувала спрощене оподаткування для грального бізнесу

Верховна Рада України прийняла вцілому законопроект №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування. Про це повідомив автор закону нардеп Ярослав Железняк.

«За» відповідне рішення проголосувало 303 народні обранці, конституційною більшістю.

У фінальній редакції закон вступає в силу одразу після підписання Президентом України, і вже з наступного дня весь гральний бізнес перейде на повну ставку оподаткування.

Як відомо, у квітні 2022 року депутати дозволили гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку. Водночас Україна зобов’язалася перед МВФ скасувати 2% податок з 1 липня 2023 року.

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