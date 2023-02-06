Оголосили підозру окупанту, який мародерив на Київщині

Повідомили про підозру військовому рф, який розграбовував майно цивільного населення в окупованому селі на Київщині.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації с. Обуховичі Вишгородського району, підозрюваний проник до одного з приватних будинків. Спільно із співслужбовцями він там базувався і проживав протягом усього періоду окупації.

Тікаючи з Київщини, окупант разом з іншими військовослужбовцями викрав з будинку бензиновий генератор, побутову техніку та інструменти.

Військовослужбовцю 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади збройних сил РФ повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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