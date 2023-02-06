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«Новий рік у Парижі»: експресофіцерку ДПСУ звільнили з військової служби

Ольга Денисяка

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Ексофіцерку пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Іванну Плантовську звільнили з військової служби. Про це повідомляє Українська правда.

Як стало відомо, ексофіцерка пресслужби Південного регіонального управління Іванна Плантовська, яка втрапила в скандал через те, що хизувалась у соцмережах відпочинком за кордоном, та далі була переведена з Одеси в Житомир – наразі звільнена з військової служби.

Це підтвердив і помічник голови ДПСУ – прессекретар Андрій Демченко. Він нагадав, що після ситуації відносно військовослужбовці Держприкордонслужби з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це.

З посади офіцера пресслужби Південного регіонального управління її було переведено для проходження подальшої служби в Житомирський прикордонний загін на посаду, яка не пов’язана з комунікаційним напрямком.

«На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов’язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня. Вкотре відмічу, в час повномасштабної війни тисячі прикордонників та прикордонниць зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках, тому я дуже сподіваюсь, що наших хлопців та дівчат перестануть і не будуть порівнювати з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим», – йдеться в повідомленні.

Кілька днів тому Плантовська опублікувала нову фото на своїй сторінці у Facebook та отримала чергову порцію хейту. У коментарях користувачі соцмережі обурилися, що навіть після скандалу військовослужбовиця продовжує дратувати українців епатажними світлинами. У відповідь Плантовська зазначила, що просто «заздрісники, які не мають своїх грошей, рахують чужі».

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