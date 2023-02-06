Львів попрощається з Героями Євгеном Запотічним та Олегом Кунинцем

7 лютого Львів попрощається ще з двома Героями. Євген Запотічний та Олег Кунинець загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11), об 11:40 відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Героїв на Личаківському кладовищі.

Маршрут похоронної процесії: Гарнізонний храм свв. апп. Петра і Павла УГКЦ (вул. Театральна, 11) – пл. Катедральна – пл. Ринок (міська церемонія прощання) – вул. Руська – вул. Підвальна – вул. Володимира Винниченка – пл. Соборна – вул. Пекарська – вул. Шімзерів – вул. Мечникова – Личаківський цвинтар.

Євген Запотічний (06.04.1966-28.01.2023) Уродженець села Андріянів Львівської області.

Закінчив Підзвіринецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. Після завершення навчання проходив військову службу в армії.

У мирний час працював у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Львівський автобусний завод» та у Львівському міському комунальному підприємстві «Львівтеплоенерго».

Захоплювався футболом та риболовлею.

Із перших днів повномасштабного вторгнення проходив військову службу у складі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України. Боронив державний суверенітет на східному та південному напрямках.

У Євгена Запотічного залишилися дружина та дві доньки.

Олег Кунинець (13.08.1986-28.01.2023) Львів’янин.

Навчався у Навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія І – III ступенів імені Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких». Закінчив економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Економічна кібернетика».

У мирний час працював у будівельній сфері. Був активним членом політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода». Захоплювався спортом, зокрема, бойовими мистецтвами.

У 2019 році завершив бойовий вишкіл у Яворові та Рівному. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських окупантів до лав 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Проходив навчання у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

У Олега Кунинця залишилися мама, дві сестри, племінники.

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