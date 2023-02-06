Львів’ян закликають допомогти бездомним взуттям та білизною

Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб у Львові збирає чоловіче та жіноче взуття, а також білизну. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, взуття та білизну слід приносити безпосередньо до Центру, що на вулиці Кирилівській, 3а. Контактні телефони: 233-10-49; 233-14-79.

Як відомо, у Львові уже багато років діє Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб, у якому потребуюча людина може переночувати та поїсти, отримати теплий одяг, відновити документи та допомогу в пошуку роботи.

У Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб на обліку перебуває майже 4 тисячі людей, яким фахівці надають різну підтримку. Це юридичні, інформаційні, медичні, соціальні та інші послуги.

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