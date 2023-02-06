103 бригада отримала безпілотний комплекс «Мара»

Львівська 103-тя бригада сил ТрО ЗСУ отримала безпілотний авіаційний комплекс «Мара» Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

«Мара» – український безпілотний комплекс, який використовують для глибинної розвідки в тилу противника, не наражаючи при цьому на небезпеку операторів БПЛА. Особливістю комплексу є значна дальність польоту, стійкість перед ворожими засобами радіолектронної боротьби і здатність перебувати у повітрі до 90 хвилин.

Ще однією з переваг «Мари» є мала злітна вага апарата – близько 2,5 кг та можливість запуску «з руки», без використання додаткових пристроїв. Весь комплекс, включно з літальним апаратом, антенами та додатковим обладнання вміщається в сумку, вагою до 20 кг.

Відтак, оператори БПЛА мають можливість швидко висуватись, розгортати та запускати комплекс і отримувати дані про ворожу техніку, склади та розміщення особового складу в тилу ворожих позицій. Це суттєво збільшує розвідувальні можливості та дозволяє за допомогою суміжних артилерійських підрозділів нищити ворога на глибину до 30-40 км від лінії фронту.

Новий безпілотний комплекст для бійців 103 бригади передали представники IT-компанії Lionwood.software.

«Дякуємо волонтерам, які відгукнулись на прохання захисників та оперативно передали устаткування. З вашою допомогою «демілітаризація» ворога проходитиме швидше ефективніше», – наголосили в бригаді.

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