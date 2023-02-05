Українські військові вирушили освоювати системи ППО SAMP/T-Mamba

Українські захисники вже відправились за кордон, аби навчитись працювати на системах протиповітряної й протиракетної оборони SAMP/T-Mamba, які нададуть Франція й Італія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Повітряних Cил ЗСУ.

Командувач Повітряних Сил Микола Олещук подякував іноземним партнерам за рішення надати Україні озброєння, що посилить захист її неба від російських ракет. При цьому він зауважив, що наші захисники вже у дорозі на навчання.

«Щиро дякую урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba для захисту України від ракетного терору Росії та посилення системи протиповітряної оборони нашої держави. Негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі», – зазначив він.

За словами Олещука, бійці українських зенітних ракетних військ повернуться з навчань навесні і, як він сподівається, вже зі самими системами SAMP/T-Mamba.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про рішення урядів Франції й Італії передати Україні системи протиповітряної й протиракетної оборони SAMP/T-Mamba. Вони мають надійти вже навесні.

MAMBA – еквівалент американської системи Patriot – вже розгорнули в Румунії для захисту надзвичайно стратегічного регіону порту Констанца на Чорному морі.

За допомогою цієї системи, її радарів і пускових установок, озброєних вісьмома ракетами Aster з дальністю близько 100 км, можна протистояти широкому спектру повітряних загроз: балістичним ракетам малої дальності, винищувачам, вертольотам, безпілотникам і навіть залпам крилатих літаків.

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