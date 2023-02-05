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У пожежі яворівчанка обпекла обличчя

Наталя Дуляба

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Під час пожежі у власному будинку постраждала 37-річна мешканка Яворова. Жінка отримала опіки обличчя. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у суботу, 4 лютого, у Яворові на вул. Вербицького, 19. Тут спалахнув житловий двоповерховий будинок.

Коли на місце прибули рятувальники, будівля вже була повністю охоплена вогнем. Під час пожежі постраждала 37-річна власниця помешкання, яка дістала опіки обличчя І ступеня. Від госпіталізації вона відмовилась.

Загасити полум’я надзвичайникам вдалося через пів години. Будинок вдалося вберегти від знищення, втім вогонь встиг знищити частину речей домашнього вжитку.

Причину виникнення займання наразі ще не встановили.

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