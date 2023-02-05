Росіяни тримають у Чорному морі 5 кораблів без ракет

Станом на неділю, 5 лютого, Росія утримує в Чорному морі п’ять кораблів, втім на жодному з них немає ракет «Калібр». Про це Львівському порталу повідомили у Військово-морських силах України.

Так, на бойовому чергуванні у Чорному морі зараз перебувають п’ять ворожих кораблів, жоден із них не є носієм «Калібрів». Схожа ситуація й в Азовському морі, де Росія утримує одне своє судно, на ньому теж немає ракет.

Однак у Середземному морі окупанти є озброєні. Так, тут розмістили 10 російських кораблів, половина з яких є ракетоносіями. Їхній загальний залп становить 72 ракети.

Загроза ракетних ударів все одно нікуди не зникла, тому всіх українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги!

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