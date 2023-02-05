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Росія продовжує звозити на окуповані території України своїх медиків

Наталя Дуляба

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Через суттєві втрати в особовому складі Кремль продовжує завозити на окуповані території України власних медиків. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 5 лютого.

Так, ще один польовий шпиталь загарбники розгорнули на території амбулаторії у Покровському, що на Луганщині. До роботи залучили хірургів і медперсонал, який доставили із РФ.

Крім того, у ранковому зведенні Генштабу за 5 лютого йшлося про те, що медичні заклади у Горлівці Донецької області переповнені пораненими окупантами. Відтак рашисти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі.

До одного із таких шпиталів у Світлодарську, де на лікуванні перебувають близько 70 осіб, прибув медичний персонал із Якутії.

Нагадаємо, через суттєві втрати особового складу російські окупанти наприкінці 2022 року перевели всі медичні заклади Луганщини на обслуговування військових.

Нещодавно стало відомо, що Кремль звозить на окуповані території України хірургів, аби лікувати своїх поранених солдатів.

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