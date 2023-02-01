РФ звозить в Україну хірургів, щоб лікували поранених окупантів

Російські окупанти перетворюють міські лікарні на тимчасово захоплених територіях України на військові шпиталі. Лікарів привозять з Росії. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

«Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово захопленій території у власних цілях. Так, міську лікарню Дніпрорудного Запорізької області російські окупанти використовують як військовий шпиталь. Медикаменти та лікарів-хірургів привезено з РФ», – йдеться у повідомленні.

Лише 1 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили три райони зосередження живої сили та пункт управління окупантів.

У Генштабі також повідомили, що попри великі втрати росіяни намагаються наступати на чотирьох напрямках.