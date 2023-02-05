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Мешканець Мостиськ загинув під час пожежі у власному домі

Наталя Дуляба

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Під час пожежі у власному будинку загинув 68-річний мешканець Мостиськ. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління ДСНС Львівщини.

Фатальний випадок стався у суботу, 4 лютого, на вул. Зеленій, 2 у Мостиськах, що поблизу кордону з Польщею. Тут спалахнув цегляний житловий будинок.

Коли на місце прибули рятувальники, будівля вже була повністю задимлена. Під час розвідки виявили мертвого чоловіка. Ним виявився 68-річний власник помешкання.

На те, щоб загасити пожежу, шістьом вогнеборцям знадобилось пів години. Полум’я встигло знищити частину речей домашнього вжитку.

Що саме стало причиною виникнення займання, наразі з’ясовують.

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