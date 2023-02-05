5 лютого знеструмлення триватимуть чотири години, – «Укренерго»

У неділю, 5 лютого, в усіх областях України, крім Київської й Одеської, знеструмлення діятимуть із 16:00 до 20:00 год. Про це Львівському порталу повідомили в «Укренерго».

«Ліміти споживання доведені до всіх областей .Обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської, лише з 16:00 до 20:00 год. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується», – кажуть енергетики.

Станом на 11:00 год. неділі, 5 лютого, знову діють два блоки на ТЕЦ, які пройшли ремонт. Ще один блок вивели на аварійні ремонтні роботи. Майже протягом усієї доби Україна імпортує електроенергію з інших країн.

Споживання електрики поступово збільшується через посилення морозів, втім більш стрімкий ріст прогнозують із понеділка, адже стартує робочий тиждень.

Дефіцит дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва, проте зберігається на суттєвому рівні. Втім в «Укренерго» кажуть, що обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі.

«Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Київській та Одеській областях є мережеві обмеження», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за добу 4 лютого у Львові принаймні частині споживачів теж вимикали світло лише один раз.

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